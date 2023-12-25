Маск рассказал, что считает залогом успешного ведения военного конфликта

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa В любом затяжном военном конфликте выигрывает то государство, способное меньшими расходами и в течение более длительного времени производить снаряды в больших объемах.
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