Власти Гагаузии наперекор Кишинёву разрешили георгиевскую ленту

Власти Гагаузии наперекор официальному Кишиневу одобрили на своей территории изготовление, хранение и распространение георгиевских лент Молдавское руководство уже обсуждает отмену этого закона через суд и уголовное преследование нарушителей.
Власти Гагаузии наперекор официальному Кишиневу одобрили на своей территории изготовление, хранение и распространение георгиевских лент Молдавское руководство уже обсуждает отмену этого закона через суд и уголовное преследование нарушителей.
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