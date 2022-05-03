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Власти Гагаузии наперекор Кишинёву разрешили георгиевскую ленту

Власти Гагаузии наперекор Кишинёву разрешили георгиевскую ленту

Власти Гагаузии наперекор официальному Кишиневу одобрили на своей территории изготовление, хранение и распространение георгиевских лент Молдавское руководство уже обсуждает отмену этого закона через суд и уголовное преследование нарушителей.

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