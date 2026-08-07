Новая технология очищает морскую воду от нефти и делает ее пресной

Исследователи из Пусанского национального университета разработали гидрогелевую мембрану с двусторонней архитектурой, которая удаляет нефть и опресняет воду с использованием солнечной энергии одновременно.
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