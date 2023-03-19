Почему нельзя передаривать подарки? Приметы

Иногда передаривание полученной вещи в качестве презента принимает практическую сторону. Владелец понимает, что предмет ему не нужен, и использовать его он никогда не будет, а выбросить в мусор бывает жалко.
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