The Hill: появление миротворческих сил НАТО на Украине маловероятно

Представители стран-членов НАТО вряд ли будут размещены на территории Украины. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин не даст своего согласия на это, а у военного блока нет достаточного количества сил и ресурсов для развёртывания.
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