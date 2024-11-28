Кустурица: Последнее обращение Милошевича к русским оказалось правдой

Ирина52

Скорее это НАЧАЛО. 30-е-40е. Встреча нацистов.А затем был флаг над Берлином в 1945. А потом вторая серия - контрреволюция 1991. Полный цикл выглядит так: революция - контрреволюция - революция (с учетом прошлых ошибок). Третья серия впереди... Или АПОКАЛИПСИС.