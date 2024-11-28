Политнавигатор Запад и их ставленники в Киеве неспроста направляют усилия на разгром канонического православия.
Кустурица: Последнее обращение Милошевича к русским оказалось правдой
Комментарии
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Ирина52
Скорее это НАЧАЛО. 30-е-40е. Встреча нацистов.А затем был флаг над Берлином в 1945. А потом вторая серия - контрреволюция 1991. Полный цикл выглядит так: революция - контрреволюция - революция (с учетом прошлых ошибок). Третья серия впереди... Или АПОКАЛИПСИС.
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Это было ясно ещё после уьийства Хусейна...Каддафи...И при начале бомбёжки Югославии.
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Милошевич, Кастро и Каддафи.У всех были пророческие слова
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1 час.
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