Марочко: В Харьковской области участились подрывы мирных граждан на минах ВСУ

В Харьковской области возросло число случаев подрывов мирных граждан на минах армии Украины. Об этом в Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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