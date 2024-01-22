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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Экономические данные Китая за 2023 год повышают мировую уверенность в экономике

Экономические данные Китая за 2023 год повышают мировую уверенность в экономике

Экономические данные Китая за 2023 год, включая рост ВВП Китая на 5,2 процента, продолжают звучать по всему миру, а бизнесмены, экономисты и эксперты в области СМИ по всему миру оценивают эффективность второй по величине экономики мира и ее глобальные последствия.

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