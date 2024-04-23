Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова

Заместитель министра обороны Тимур Иванов попал в разработку правоохранительных органов давно, операция по его задержанию говорилась сотрудниками ФСБ и Следственного комитета «не один день и даже не один месяц», рассказал «Известиям» источник, близкий к правоохранительным органам.