Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова

Заместитель министра обороны Тимур Иванов попал в разработку правоохранительных органов давно, операция по его задержанию говорилась сотрудниками ФСБ и Следственного комитета «не один день и даже не один месяц», рассказал «Известиям» источник, близкий к правоохранительным органам.
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