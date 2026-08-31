Сила в правде
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Сила в правде

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Киев пятую ночь под реактивными дронами: склады горят, полки пустеют, ПВО считает уже не победы

Киев пятую ночь под реактивными дронами: склады горят, полки пустеют, ПВО считает уже не победы

Пять ночей сирен, пожар складов под Киевом, заявка о 96 перехватах из 121 и пустая молочка от столицы до Винницы.

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