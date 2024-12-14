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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эллиотт Фридман: «Мичков будет спортивным королем Филадельфии, если продолжит в том же духе. Вы можете видеть, как он становится личностью»

20-летний форвард проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 27 (11+16) очков в 28 матчах регулярного чемпионата за «Флайерс».

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