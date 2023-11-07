ВДВ зачистили опорный пункт и ликвидировали технику ВСУ под Артемовском

Российские военнослужащие штурмовой группы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также захватили и зачистили опорный пункт противника в одной из лесопосадок к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут).
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