Президент УЕФА обнулился, но все равно уйдет, Израиль не будет отстранен, «Зенит» отгрузил 6 голов «Шанхаю» Слуцкого, дедлайн НБА, Овечкин вновь забил, синяя карточка в футболе и другие новости

Лена Мисько

Сергей Семак посетовал на грубые ошибки «Зенита» в матче с «Аль-Райяном» (2:4). – «Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах. Поделитесь вашими эмоциями после матча. – Что касается движения, борьбы и самой игры, то эти компоненты были неплохими в исполнении нашей команды. Что же касается результата и пропущенных мячей, то мы допускали катастрофические ошибки в обороне и сыграли очень плохо. Понятно, что когда ты пропускаешь четыре мяча за тайм, это о многом говорит. Конечно, в этом отношении приятных эмоций мало. – Что же произошло после первых 45 минут? Почему же «Зенит» все-таки пропустил четыре мяча? – Думаю, абсолютно необязательный пенальти. В ситуации с первым мячом игроку соперника дали развернуться, после чего случился курьезный автогол. Четвертый мяч – грубейшая ошибка. Вперед бежали неплохо, старались, но в том, что касается обороны, надежности во втором тайме совсем не было. – Голы и опасные моменты у наших ворот возникали после быстрых контратак. Может ли это быть связано с тем, что нашей обороне не хватает свежести? – Нет, я думаю, что голы, которые были забиты в наши ворота, – следствие грубейших ошибок. Грубые индивидуальные ошибки повлияли на результат матча. Не могу сказать, что командные – где-то кто-то проспал, где-то выключился. Все в совокупности. – Во втором тайме были не только пропущенные, но и забитые мячи. Почему игра после перерыва раскрылась? – Думаю, все дело в счете. Нам нужно было отыгрываться, по ходу матча появились свободные зоны, где-то ребята подустали и хуже возвращались. Именно поэтому во втором тайме было больше забитых мячей, игра получилась более открытой с обеих сторон. – Довольны ли вы количеством созданных «Зенитом» моментов? – Подходов было очень много, но нам не хватало качества в завершении и последней передачи. Моменты были, они были хорошими, их было достаточно много, мы могли отыграться даже при счете 2:4. Ребята играли, старались, но сегодня не получилось. – Ду Кейрос сегодня не вышел на поле, Александр Медведев сказал, что он уходит. Почему решили его отпустить? – В таких ситуациях мы учитываем пожелания самого игрока, а он хочет получать больше игровой практики. Он достаточно молод. Мы понимаем, что ему нужно играть. К счастью, все наши игроки в строю, травмированных нет, и это позволяет дать Ду Кейросу возможность получать игровую практику. – Вы считаете, что центр поля даже с уходом Ду Кейроса у «Зенита» укомплектован? – Думаю, да. Нам есть, кем его заменить. – Сегодня мы увидели, что на позиции левого защитника может сыграть не только Дуглас Сантос, но разговоры о том, что «Зенит» может пригласить какого-то игрока, продолжаются. Закончена ли история с Тикнизяном? Что вы скажете о возможном приглашении Макарчука? «Сочи» пригласил на его место иностранного подданного, говорят, что он может перейти в «Зенит». – Для меня вся эта информация не имеет под собой никакого основания – на сегодняшний день мы работаем в том составе, который у нас есть, – сказал главный тренер «Зенита» Семак. Источник — сайт «Зенита»