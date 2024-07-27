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LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» принимает «Муром», «Волгарь» – «Авангард», «Сибирь» в гостях у «Кубани»

LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» принимает «Муром», «Волгарь» – «Авангард», «Сибирь» в гостях у «Кубани»

«Краснодар-2» принимает «Муром», «Волгарь» – «Авангард», «Сибирь» в гостях у «Кубани». LEON Вторая лига Дивизион А 28 июля Группа «Золото» 2-й тур «Спартак» Кострома – «Ленинградец» – 16:00 «Калуга» – «Челябинск» – 16:00 «Велес» – «Текстильщик» – 17:00 «Волгарь» – «Авангард» Курск – 19:00  «Кубань» – «Сибирь» – 19:00 27 июля Группа «Серебро» 2-й тур «Торпедо» Миасс – «Химик» – 14:00 «Волга» Ульяновск – «Динамо» Брянск – 17:00 «Машук-КМВ» – «Металлург» Липецк – 17:00 «Родина-2» – «Иртыш» Омск – 17:00 «Краснодар-2» – «Муром» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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