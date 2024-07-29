«Месть Москвы или украинская операция»: кто и почему ликвидировал десятки вагнеровцев в Мали

На севере африканской республики Мали в засаду попали правительственные войска и ЧВК «Вагнер». Как повстанцы могли убить десятки бойцов элитного российского подразделения, «ФедералПресс» рассказал бывший вагнеровец.
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