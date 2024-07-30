Фонд «Защитники Отечества» развивает цифровые инструменты для помощи бойцам

Новые технологии обсудили участники первого Всероссийского цифрового форума фонда. В Грозном состоялся первый Всероссийский цифровой форум фонда «Защитники Отечества», где презентовали новые технологии поддержки ветеранов и их семей.
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