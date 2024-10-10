Названо дешевое средство, которое поможет победить грызунов и муравьев на даче

Владельцам загородных участков дали ценный совет. Огрод 123RF/legion-media.ruВо время подготовки загородного дома и участка к зиме следует позаботиться о том, чтобы отвадить от огорода нежелательных насекомых и грызунов, которые, скрываясь под снегом, будут портить растения, перекапывать землю и не позволят весной спокойной начать посадки.
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