Новые станции метро появятся в шести крупных округах Подмосковья

Московское метро планируют вывести за пределы МКАД сразу по семи направлениям. Новые линии охватят крупнейшие городские округа Подмосковья, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как эффективно во...
- Как эффективно во...
- Петушатник раскук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым