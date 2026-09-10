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Шоу-бизнес: С 5 лет обеспечивал всю семью, а в 41 все ещё с мамой: Почему не женился Саша Лойе из «Ералаша» и как он живет теперь

Шоу-бизнес: С 5 лет обеспечивал всю семью, а в 41 все ещё с мамой: Почему не женился Саша Лойе из «Ералаша» и как он живет теперь

Есть лица, которые мгновенно возвращают нас в детство — в те теплые времена, когда по телевизору крутили любимый юмористический киножурнал, а впереди было длинное, бескрайнее лето.

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