Когда нанял киллера, чтобы выиграть Олимпиаду

Новая звезда Олимпиады – стрелок из Турции Юсуф Дикеч.Турецкая сборная решила не париться и отправила на соревнования по стрельбе 51-летнего батю без специальных линз и наушников, а просто в обычных очках.
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