США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в Неваде

Соединенные Штаты провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при американском министерстве энергетики.
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