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Новый год в России начнётся с роста цен на шоколад

Новый год в России начнётся с роста цен на шоколад

В январе в России может на четверть подорожать шоколад. А всё из-за неурожая в Западной Африке.В январе 2025 года в России подорожает шоколад.

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