«Рыболовная сеть» на дронов: для ВСУ разработан комплекс «Чагарник» Украинское КБ «Логика» разработало комплекс «Чагарник» («Кустарник») – автоматизированное инженерное.
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