Названы три основных изменения в системе высшего образования России

А Кудасов

Погнались за иностранщиной. Люди не поняли. Теперь козу изобретают. Ничего у них лучше не получится, чем было до них, до ФурсенкО или Фурсенко (он сам как правильно не знал). Кстати, и нынешний министр образования как и культуры -шерочка с машерочкой ещё те спецы.