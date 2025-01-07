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Названы три основных изменения в системе высшего образования России

Названы три основных изменения в системе высшего образования России

Изменения в российской системе высшего образования придут на смену Болонской системе и будут национально ориентированы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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Комментарии
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А Кудасов
Погнались за иностранщиной. Люди не поняли. Теперь козу изобретают. Ничего у них лучше не получится, чем было до них, до ФурсенкО или Фурсенко (он сам как правильно не знал). Кстати, и нынешний министр образования как и культуры -шерочка с машерочкой ещё те спецы.
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