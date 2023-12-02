Участники СВО пообщались с курсантами Военного университета по телемосту

Преподаватели и курсанты факультета военно-политической работы и журналистики Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны Российской Федерации провели онлайн встречу с военнослужащими - выпускниками, участвующими в спецоперации на Краснолиманском направлении.
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