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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семшов о Станковиче: «Спартак» угадал и правильно сделал, что поставил футбольного тренера. Если захотят не занять первое место, нужно поменять его на нефутбольного»

«От Станковича очень многое идет. Он дает карт‑бланш футболистам, правильно подсказывает. Показывает, как играли в Европе.

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