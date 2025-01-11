Лос-Анджелес по-прежнему охвачен огнем Лос-Анджелес по-прежнему охвачен огнем, в штате происходят огненные смерчи.
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Лос-Анджелес по-прежнему охвачен огнем Лос-Анджелес по-прежнему охвачен огнем, в штате происходят огненные смерчи.