Воробьёв представил подмосковный опыт внедрения ИИ на Всемирной конференции в Шанхае

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае в составе российской делегации под руководством заместителя руководителя Администрации президента Максима Орешкина.
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