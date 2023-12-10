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Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе — ему резко ответил Медведев

Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе — ему резко ответил Медведев

В «словесную перепалку» вступили канцлер Германии Олаф Шольц и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, Шольц возложил ответственность за рост цент на энергоносители в Европе на президента России Владимира Путина, пишет «РИА Новости».

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Комментарии
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Ф
Фил
У Шольца по роже видно, что он ИДИОТ.
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8 час.
ВД
Вовладар Даров
Шольц не понимает что он выглядит как шут! Его даже в Германии игнорируют
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2 час.

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