В «словесную перепалку» вступили канцлер Германии Олаф Шольц и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, Шольц возложил ответственность за рост цент на энергоносители в Европе на президента России Владимира Путина, пишет «РИА Новости».