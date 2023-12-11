"До 30 000 рублей": новый штраф влепят водителям с января 2024 — кому сразу максимальный

Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие введение штрафов за использование шумного транспорта, который может нарушать общественный покой граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танковые экипажи группировки войск «Запад» уничтожили прямой наводкой групповую цель на Купянском направлении
- Китай уже не тот: что стало с Поднебесной за несколько лет, пока нас там не было
- Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили для жителей Луганска в День героев Отечества
Свежие комментарии