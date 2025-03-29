Заноза
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Заноза

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Дожмём, но есть основания предполагать, что и добьём

Дожмём, но есть основания предполагать, что и добьём

  ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Так, сенсации подъезжают одна другой забористее, не успеваешь даже с толком и расстановкой всё обмозговать.

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Комментарии
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Юрий анин
Начались неприятные для шайки коричневого гетмана новости: любые гражданские органы власти на Украине не являются законными, тем более президент. «России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как завтра придут другие руководители». «Нацики» (с) тоже являются огромной проблемой, они обладают большим влиянием на Украине. Но данный вопрос решается вооружённым путём, наша армия полностью владеет стратегической инициативой, «мы их дожмём, но есть основания полагать, что мы их добьем».
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18 час.
ВМ
Владимир Минаков
Россия утверждает, что Зеленский на посту президента - не законен, ибо срок полномочий закончился и его подпись под любым договором равносильна подписи любого гражданина Украины. А Трамп накатал кабальный договор о владении Украиной и добивается подписи Зеленского... А потом новая власть, после выборов, будет такой договор о рабстве исполнять, или тогда уже Штаты начнут войну за владение Украиной? Или, после отказа Зеленского от подписи этого договора, Штаты  будут вводить санкции уже против Украины?
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14 час.
Михалыч
Очень грамотно дозировано выставляются претензии к США и украм. Как на лекции проблема рисуется постепенно, но настойчиво!!!
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14 час.
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