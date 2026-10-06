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Новости Липецка

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В Дмитряшевке под Хлевным дотла сгорел жилой дом

В Дмитряшевке под Хлевным дотла сгорел жилой дом

Огонь уничтожил кровлю и всё имущество. Причина пожара выясняется.Пожар случился днём 5 октября в селе Дмитряшевка Хлевенского округа Липецкой области.

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