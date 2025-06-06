Доля автомобилестроения в Тульской области выросла до 14% за три года

Председатель тульского правительства Михаил Пантелеев и замглавы Минпромторга России Альберт Каримов обсудили перспективы развития отрасли автомобилестроения в регионе, передает пресс-служба областного правительства.
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