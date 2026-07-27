Рубль снижается к юаню на фоне снижения мировых цен на нефть

Торги на Московской бирже в понедельник открылись с укреплением китайского юаня и ослаблением рубля. Курс китайской валюты вырос выше официального уровня, в то время как рубль снизился на фоне продолжившегося падения мировых цен на нефть.
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