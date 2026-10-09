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Татар-информ

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В ПФО обсудили подготовку к оценке со стороны ФАТФ

В ПФО обсудили подготовку к оценке со стороны ФАТФ

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО В Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел расширенное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

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