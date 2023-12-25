Мантуров заявил, что иностранные шпионы охотятся за военными разработками России

По словам главы Минпромторга, недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России.<strong>Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами.
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