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Царьград

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Трамп: Китай сорвал сделку по TikTok из-за введённых пошлин США

Трамп: Китай сорвал сделку по TikTok из-за введённых пошлин США

Сделка по TikTok в США провалена: Дональд Трамп заявил о сорванных переговорах из-за введённых пошлин на китайскую продукцию.

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