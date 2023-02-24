Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску принял в МИДЕИ делегацию Европейского парламента, в составе которой были члены комитетов по бюджету (BUDG) и международной торговле (INTA), находящиеся с визитом в Республике Молдова.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску принял в МИДЕИ делегацию Европейского парламента, в составе которой были члены комитетов по бюджету (BUDG) и международной торговле (INTA), находящиеся с визитом в Республике Молдова.
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