Из-за БПЛА ВСУ в Финляндии снова вводились ограничения для авиации и судоходства Из-за атак украинских беспилотников силы обороны Финляндии рано утром в субботу, 17 октября, были вынуждены ввести временные ограничения для авиации и судоходства в восточной части Финского залива.