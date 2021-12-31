smi.media

303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    Интересно,а сам он верит в то что говорит?..Путин в новогодне...
  • Starley Вячеслав
    Забористую дурь принимает этот клоун...Зеленский понадея...
  • Grandad
    Зачем он здесь?Медведев поздрави...

Спрос на внутренний туризм в новогодние праздники вырос на 44%

Спрос на внутренний туризм в новогодние праздники вырос на 44%

Популярность поездок по Российской Федерации в период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января вырос на 44% среди граждан России, 31 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх