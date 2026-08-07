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Спасатели ликвидировали авиационную мину времен ВОВ в Петродворцовом районе Петербурга

Спасатели ликвидировали авиационную мину времен ВОВ в Петродворцовом районе Петербурга

Под водой около Ломоносова обнаружили авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны. Спасатели успешно обезвредили ее, сообщил сайт Petrograd со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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