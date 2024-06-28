Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

Геннадий Исаков

У них разные намерения. Намерения Трампа нацелены на укрепление самих США, повышение их мощи, как экономической, так и военной, а намерения Байдана - на распространение гегемонии США по всему миру. Для простых американцев предпочтительней Трамп, а для элиты Байден. Политика Байдена разорит США и вызовет гражданскую войну, а при Трампе США представят для нас серьёзную угрозу. Мы, пребывая в капиталистической системе, не сможем ей противостоять. Только Беларусь и КНДР нам союзники, у остальных свои интересы. Пора понять, что не Америка несёт угрозу миру, а вся капиталистическая система, от неё агрессия, нацизм и фашизм. Нам надо создавать ей противовес вместо СССР. Создавать всемирную каолицию из просоциалистических и антиколониальных стран, поддерживать просоциалистические организации внутри враждебных стран. Но для этого самим надо вернуться в социализм. Но Путин против, и это создаст нам проблемы.