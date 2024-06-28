Политика как он...
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Политика как она есть

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Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

67% зрителей сочли, что Трамп на президентских дебатах переиграл Байдена, и только 33%, согласно опросу телеканала CNN, который проводил дебаты, отдали свой голос за действующего президента.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
У них разные намерения. Намерения Трампа нацелены на укрепление самих США, повышение их мощи, как экономической, так и военной, а намерения Байдана - на распространение гегемонии США по всему миру. Для простых американцев предпочтительней Трамп, а для элиты Байден. Политика Байдена разорит США и вызовет гражданскую войну, а при Трампе США  представят для нас серьёзную угрозу. Мы, пребывая в капиталистической системе, не сможем ей противостоять. Только Беларусь и КНДР нам союзники, у остальных свои интересы. Пора понять, что не Америка несёт угрозу миру, а вся капиталистическая система, от неё агрессия, нацизм и фашизм.  Нам надо  создавать ей противовес вместо СССР. Создавать всемирную каолицию из просоциалистических  и антиколониальных стран, поддерживать просоциалистические организации внутри враждебных стран. Но для этого самим надо вернуться в социализм. Но Путин против, и это создаст нам проблемы.
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13 час.
БВ
Борис Выдрин
Согласен с таким мнением. Система капитализма, капиталисты не побрезгуют пустить на гильотину миллионы землян ради собственного обогащения, чему мы были свидетелями в период ВОВ. А там, где правит капитал, там бесконечны войны за земли и её богатства, чему мы свидетели в наши дни. И высказавший в своё время свою идеологию “деятели Октября семнадцатого года заложили мину замедленного действия под …здание унитарного государства, которое называлось Россией. …уничтожили то, что стягивает, сплачивает народы цивилизованных стран, — а именно рыночные отношения. Уничтожили рынок как таковой, зарождающийся капитализм.”- не отказывается от неё и продолжает с упорством совершенствовать такой &quot;рынок&quot;, где разрушены практически все созданные в СССР средства  производства, где собственный рынок наводнен зарубежными товарами.
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12 час.
alik3456 Джексон
Лучше вообще стереть америку с континента...
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7 час.

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