Российские военные показали «дорогу смерти» ВСУ в Курской области

Сожженая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорваться в Комаровку, попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале военнослужащих 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа.
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