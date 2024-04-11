Telegram достиг 900 миллионов пользователей в месяц. Это сообщил Павел Дуров

Павел Дуров сообщил, что Telegram достиг 900 миллионов активных пользователей в месяцМессенджер Telegram достиг рекордной отметки в 900 миллионов ежемесячных активных пользователей — причем половина из них использует приложение ежедневно, — как сообщил основатель сервиса Павел Дуров.