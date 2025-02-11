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Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях Украины пострадала во время воздушной тревоги, 9 населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения, сообщили местные власти.

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