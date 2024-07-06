В Тамбове липам на улице Рылеева гибель не грозит

Накануне активисты Народного фронта подняли тему сохранения зеленых насаждений Тамбова. Они обратили внимание, что посаженные осенью липы оказались в опасном соседстве с траншеей, вырытой на улице Рылеева для замены труб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии