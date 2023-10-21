Инструктор спецназа ФСИН попался на контрабанде запрещенных веществ

В Сыктывкаре 37-летний капитан внутренней службы Иван Д., который работает инструктором по единоборствам спецназа Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Коми, попался на контрабанде запрещенных веществ.
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