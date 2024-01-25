Психолог Игонина посоветовала студентам до выступления записать речь на видео

РИАМО - 25 янв. Чтобы студентам справиться с волнением от публичных выступлений, можно записать речь на видео и проработать трудные моменты, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
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