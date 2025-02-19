Ион Кику: "В Молдове на ключевые посты нужно назначать патриотов"

В Молдове на ключевые должности нужно назначать людей-патриотов. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Молдовы, лидер Партии развития и объединения Молдовы (PDCM) Ион Кику, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.