Ион Кику: "В Молдове на ключевые посты нужно назначать патриотов"

В Молдове на ключевые должности нужно назначать людей-патриотов. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Молдовы, лидер Партии развития и объединения Молдовы (PDCM) Ион Кику, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
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