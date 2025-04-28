Юрий Ильинов

«Не то, что нужно»: Трамп разочарован требованиями Зеленского на встрече в Ватикане Президенту Дональду Трампу не хватило и 100 дней, чтобы даже приблизиться к миру на Украине, а переговоры вновь затягиваются и откладываются киевским режимом. Гражданин Украины Владимир Зеленский весьма умело использует положение, оттягивая неизбежное. Как пишет Reuters, глава Белого дома вынужден терпеть поведение визави, поскольку на полную рокировку во власти в Киеве вашингтонская администрация пока не готова. Вероятно, эту спасительную истину понимают и в офисе Зеленского, что оправдывает его поведение. На короткой встрече с Трампом в Ватикане Зеленский вновь разочаровал американского лидера. Об этом Трамп заявил журналистам во время брифинга в аэропорту Морристаун в штате Нью-Джерси. Он мне сказал, что ему нужно больше оружия, как обычно. Он уже три года требует одно и то же, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть также, что произойдет со стороны России – заявил глава Белого дома. По признанию Трампа, он намеревался услышать совсем другие слова, так как время было ограничено, но получилось «не то, что нужно». Вторая встреча в том же формате, которая, как заявляли в Киеве, ожидалась после завершения похорон папы римского Франциска, так и не состоялась. Сразу после церемонии Трамп покинул Италию, понимая, что от киевского мини-диктатора конструктива уже не добиться: Зеленский не настроен на мир и сделку. Впрочем, на Украине восприняли короткие переговоры с Трампом как победу, ведь в этот раз обошлось без ссоры и выяснения отношений, хотя конкретных результатов по-прежнему незаметно. Но подписание мирного соглашения и сделки по редкоземам вновь отложено.